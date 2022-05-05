殼牌首季獲利攀 油價飆抵銷退出俄國損失

（法新社倫敦5日電） 英國能源巨擘殼牌集團（Shell）今天表示，首季凈利大幅成長26%，主要是因為飆漲的油價抵銷退出俄羅斯市場提列的相關龐大費用。

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殼牌集團在聲明稿中表示，第一季稅後獲利大幅攀升至71億美元（約新台幣2095億元）。

殼牌雖因莫斯科入侵烏克蘭，退出俄羅斯市場，提列39億美元的費用，但其他項目的費用減少。

殼牌第一季營收成長51%，來到842億美元。

受俄烏衝突影響，俄羅斯石油和天然氣生產商供應緊俏，國際油價近幾個月來飆漲。殼牌集團執行長範柏登（Ben van Beurden）說：「烏克蘭戰爭是人類悲劇，也造成全球能源市場大亂，凸顯了不能將安全、可靠和負擔得起的能源視為理所當然。」

在倫敦股市掛牌交易的殼牌集團上月預警，首季將提列40至50億美元退出俄羅斯市場的相關費用。

殼牌2月底宣布將出售和俄羅斯國營能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）所有合資企業股權。接着在3月宣布退出俄羅斯石油和天然氣市場，以遵守英國政府的政策。

殼牌的競爭對手英國石油公司（BP）3日宣布，公司有史以來最大季度虧損204億美元。這是由於英國石油提列了高達255億美元退出俄國市場的相關費用。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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