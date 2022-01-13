比先前判定更老 最早人類化石之一有23萬年曆史

（法新社巴黎12日電） 今天公布的研究報告指出，學者使用火山灰定年法發現已知最古老的智人化石之一，可能比先前所知的年代還要再早3萬5000年。

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1967年在衣索比亞出土的基比許奧莫人（Kibish Omo I）化石只含骨骸和頭蓋骨碎片，難以直接定年，專家長期以來對其年代眾說紛紜。

2005年地質學家分析出土地點下方的岩石層，判定基比許奧莫人至少有19萬5000年歷史，是當時發現歷來最古老的智人化石。

但今天這份研究的主要作者、英國劍橋大學火山專家魏達爾（Celine Vidal）告訴法新社：「還有很多不確定。」研究報告刊登於頂尖科學期刊「自然」（Nature）。

她說，要知道更精確的年份，就得分析化石上方厚重的火山灰，「但因為火山灰太細，幾乎細如麵粉，當時幾乎不可能做到」。

多虧了現在更精細的方法，魏達爾團隊得以斷定這層火山灰來自沙拉（Shala）火山爆發。

根據這份研究，火山灰顯示基比許奧莫人所在地點有23萬3000年歷史，誤差值為2萬2000年。

研究共同作者、古人類學家穆尼耶（Aurelien Mounier）表示：「時間往前推了一大段。」他還說，新測定的年代，也更符合最新的人類演化理論。

至今發現最古老的智人遺骸，是2017年在摩洛哥出土的化石，至今30萬年曆史。

© 2022 AFP