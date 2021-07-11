比利時90歲老婦 同時染上2種變異株病逝

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（法新社巴黎11日電） 比利時研究人員今天表示，國內一名90歲老婦在同時染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）的Alpha變異株和Beta變異株後病逝，還強調這樣罕見的現象恐怕遭到低估。

這名婦人獨居、並未接種疫苗，接受居家照護，3月間多次跌倒後被送往比利時城市亞斯特（Aalst）OLV 醫院治療，同一天驗出COVID-19陽性反應。

起初婦人血氧濃度良好，後來病情卻急轉直下，5天後不幸病逝。

醫療人員采檢是否有任何「高關注變異株」（variants of concern）時，發現婦人身上同時存在最早在英國發現的Alpha變異株和最早在南非發現的Beta變異株。

主導這項研究的OLV醫院分子生物學家萬克柏根（Anne Vankeerberghen）說：「當時比利時正流行這兩種變異株，所以這位女士有可能是從兩個不同人身上感染兩種不同病毒。」

「遺憾的是，我們不知道她是如何遭到感染。」

萬克柏根表示，目前很難判定合並感染是否對這名患者病情迅速惡化發揮了作用。

這項研究正在歐洲臨床微生物暨感染症會議（European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases）上發表，尚未提交醫學期刊刊登。

萬克柏根在新聞稿中表示，目前雖然「沒有這類合並感染的其他公開案例」，但「這樣的現象恐怕遭到低估」。

她指出，這是由於高關注變異株采檢有限；她呼籲提高使用PCR快篩方式來偵測已知的變異株。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP