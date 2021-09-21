比爾蓋茲募集10億多美元 發展潔凈能源

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（法新社紐約20日電） 比爾蓋茲（Bill Gates）的非營利團體「突破能源組織」今天宣布，已自全球鋼鐵業龍頭阿塞洛米塔爾集團和通用汽車等7家大企業募集10億多美元，以供應潔凈能源發展之用。

參與這項稱為「催化劑」（Catalyst）倡議計畫的企業，初期包括阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）、通用汽車（General Motors）、美國航空公司（American Airlines）、美國銀行（Bank of America）、貝萊德集團（BlackRock）、波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）和微軟（Microsoft）。

突破能源組織（Breakthrough Energy）發言人告訴法新社，目前募集資金已逾10億美元，且以贈款、股權和承諾等形式取得已開發技術。

6月推出的「催化劑」倡議與歐盟執委會（European Commission）、歐洲投資銀行（European Investment Bank）和美國能源部都已發展夥伴關係。

這項計畫初步重點在於加速4種科技發展，包括直接碳捕集（direct carbon capture）、綠氫（green hydrogen）、長效能源儲存（long-term energy storage）和永續航空燃料（sustainable aviation fuels）。

這項倡議也尋求其他創新技術，例如，如何降低鋼鐵和水泥帶來的碳衝擊。

比爾蓋茲聲明指出：「為了避免氣候災難，將需要嶄新的產業革命，而要達成零碳排的技術，半數不是尚未研發出來，就是對世界許多地區來說過於昂貴無法負擔。」

他說：「催化劑倡議的目的就是要改變，提供一個有效之道投資我們未來的潔凈能源。」

© 2021 AFP