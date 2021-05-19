比特幣利空罩頂 跌破4萬美元

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社北京19日電） 中國當局昨天宣布禁止金融機構提供加密貨幣交易相關服務，同時警告投資人勿從事相關投機交易活動後，比特幣（Bitcoin）價格今天聞聲下跌，3個多月來首度摜破4萬美元。

中國當局上述宣布導致比特幣下跌超過10%。而不久前比特幣才因富豪馬斯克（Elon Musk）與其電動車公司特斯拉（Tesla）的發言受挫，如今再遭打擊。

中國人民銀行昨天在社群媒體上，發布中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會的聯合聲明，內容表示：「虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序。」

聲明警告消費者不要參與虛擬貨幣交易炒作活動，還說虛擬貨幣交易合約不受中國法律保護，因此「投資交易造成的後果和引發的損失由相關方自行承擔」。

聲明並重申，中國金融機構和支付機構依法不得對客戶提供虛擬貨幣服務，以及和虛擬貨幣相關的金融產品。

比特幣今日的價格一度從4萬5600美元跌至3萬9240 美元，創下2月初以來最低點，遠低於上月底才出現的紀錄新高6萬4870美元。分析師已警告比特幣可能持續下探至3萬美元。

倫敦加密貨幣借貸商Nexo共同創辦人川契夫（Antoni Trenchev）表示：「這是中國收緊監管加密貨幣的最新篇章。」

盛寶金融（Saxo Capital Markets）亞太區執行長雷諾斯（Adam Reynolds）也說：「我不驚訝。在國內購買加密貨幣並轉至國外，可能會挑戰中國的資本管制。」

「所以避免國內使用加密貨幣，對於維持資本管制至為關鍵。」

比特幣近日原已陷入水深火熱。特斯拉公司日前先表示，基於環保考量，停止接受用比特幣購買特斯拉車款。這星期初馬斯克似又暗示特斯拉打算拋售比特幣，使得比特幣大受打擊。

© 2021 AFP