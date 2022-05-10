比特幣跌破30000美元 創2021年7月以來最低

（法新社東京10日電） 比特幣今天隨着美股和其他市場重挫，跌破30000美元，創下2021年7月以來低點。投資人憂心美國加速緊縮貨幣，以及通膨飆升，引發華爾街等市場挫跌。

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全球市值最大的加密貨幣比特幣（Bitcoin）今天一度跌到29764美元，之後收復30000美元大關。比特幣近來在投資人擔心風險高拋售下，持續挫跌。

比特幣自去年11月攀抵近69000美元高點迄今，價格已經跌掉一半以上。

雖然加密貨幣擁護者將比特幣當成通膨避險資產，但傳統投資人傾向將比特幣視為風險資產。

隨着美國聯邦準備理事會（Fed）升息對抗來到數十年來高點的通膨情況下，投資人出脫比特幣和其他數位貨幣，以及科技股等其他波動較大的資產。

貨幣交易平台萬達（OANDA）市場分析師莫雅（Edward Moya）說：「隨着華爾街無止盡的賣壓持續，比特幣跌破關鍵技術水位。」

「機構投資人正密切關注比特幣，很多去年買進比特幣的人現在投資都出現虧損。」

莫雅指出，比特幣的長期基本面幾個月來雖未變，但經濟衰退的可能性讓加密貨幣面臨更嚴峻的環境。

「目前還沒有人想在低點敲進比特幣，這讓比特幣欲振乏力。」

© 2022 AFP