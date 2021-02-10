毛利族議員堅持不打領帶 紐西蘭國會讓步

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（法新社威靈頓10日電） 打領帶進議場是紐西蘭國會的規定，而原住民毛利族國會議員認為領帶猶如「殖民絞索」不願配合遭驅離議場，不過紐西蘭國會今天讓步，准許他不打領帶在國會殿堂發言。

毛利黨（Maori Party）共同主席維迪提（Rawiri Waititi）昨天在議場質詢時，因服儀不符規定遭驅離而引發激烈爭辯。

滿臉「塔莫克」（Ta Moko）刺青並頭戴黑色牛仔帽的維迪提辯稱，他當時穿着搭配傳統吊飾的毛利族正式服裝。

他步出議場表示：「這不是打領帶的問題，而是關乎文化認同。」

維迪提表示，領帶爭議凸顯紐西蘭的族群關係仍有待改善，並說「這是侵犯原住民族的權益，我們（必須）擁有像是在國會殿堂這樣的場合，表達我們文化認同的自由」。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，她不反對國會議員不打領帶，另指出「對我們全體而言，還有更重要的議題」。

國會議長馬拉德（Trevor Mallard）昨天嚴格執行服儀規定後，當不打領帶的維迪提今天在議場發言，他採取比較寬鬆作法因應，並非把維迪提驅離，而是只讓他不受阻礙質詢一個問題，隨後表示正在考慮修改內規。

紐西蘭人口500萬，原住民族毛利人約佔15%，不過像是貧窮與入獄等統計數據顯示，毛利人所佔比例過高，許多人把不公義歸咎於溯至英國殖民統治時期。

© 2021 AFP