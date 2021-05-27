民主剛果火山噴發餘震近300次 居民再度撤逃

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（法新社剛果民主共和國果瑪26日電） 非洲剛果民主共和國東部的尼拉貢戈火山（Nyiragongo）4天前噴發，餘震迄今仍搖撼附近大城果瑪（Goma），數棟建物損毀，民眾驚慌逃離，聯合國也重新安置人員。

當地徹夜都感受得到這座非洲最活躍火山的震動，其中兩次強烈餘震促使民眾倉皇逃出家宅。

果瑪距離剛果民主共和國與鄰國盧安達的邊界很近。盧安達的地震觀測所RSM表示，於當地時間清晨5時46 分測得規模5.1地震，接着在6時12分測得規模4.1地震。

果瑪火山觀測站（OVG）表示，22日至25日間，已測得269次以上的餘震，其中一次達芮氏規模5.2。

當局已下令關閉市場、商店與數處建物，以預防災害。

數以百計居民今天下午再度撤離果瑪城，有些朝西南方的馬西西（Masisi） 地區而去，或越過邊界到盧安達，有些則在果瑪的湖畔港口搭船前往安全處所。

聯合國表示，正在果瑪城外「重新安置」非必要的當地及國際工作人員，其他許多在當地設有辦公室的國際組織和非政府組織也有類似措施。

聯合國表示，自火山22日噴發至今，已有32人喪生，恐怕至少5000人無家可歸。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP