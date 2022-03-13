民主剛果火車出軌墜谷 至少60死

（法新社民主剛果盧本巴希12日電） 剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）國營鐵路公司及當地消息來源今天表示，一列火車在該國東南部發生事故，至少60人因此喪命。

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火車營運公司SNCC的基礎建設總監曼永加（Marc Manyonga Ndambo）說：「（目前為止的）死亡總數是61人，當中男、女、兒童都有，並有52人受傷獲救。」

地方媒體則引述該省首長馬蘇卡（Fifi Masuka）的話，稱已有60人罹難。

曼永加表示，儘管已明令禁止，那列明明是載貨的火車，上頭仍有數以百計的「偷渡客」。

他補充：「部分屍體仍卡在翻落峽谷的車廂中。」

曼永加表示，那列火車有15節車廂，其中12節是空的，當時正從鄰近省分的呂昂（Luen）開來，要到靠近柯威齊（Kolwezi）的礦城田克（Tenke）。

他稱，火車於當地時間10日深夜11時50分，在距柯威齊約200公里的村落拜奧非（Buyofwe）「一個有峽谷的地方」出軌，15節車廂中的7節墜落谷底。

曼永加補充說：「我的團隊正在努力，要設法在14日前將軌道清理完成。」但他並未說明事故發生的原因。

火車出軌在民主剛果十分常見，在該國的湖泊、河流，也常有船隻因為超載而沉沒。

由於缺乏載客的火車，也沒有可供通行的道路，民眾若有長途移動的需求，多會偷用載貨列車。

© 2022 AFP