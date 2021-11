民主剛果金礦區遭武裝攻擊 2中國人在內4人喪生

(法新社剛果民主共和國布尼亞25日電) 民間和軍方消息人士今天指出,2名中國人在內4人在剛果民主共和國(Democratic Republic of Congo,簡稱民主剛果)東北部一處金礦遭民兵攻擊喪生。

法新社報導,軍方發言人恩戈果(Jules Ngongo)表示,剛果發展合作組織(Cooperative for the Development of Congo, CODECO)武裝男子昨天在伊圖裡省(Ituri)一處金礦殺害2名中國人、1名剛果女子和1名烏干達人。

蘊藏金礦的伊圖裡省自2017年末以來飽受動亂之苦,剛果發展合作組織宣稱要保衛倫杜族(Lendu)利益。倫杜族是伊圖裡省的其中一個族群,已分裂成敵對派系。

地方民間團體領袖裴易(Lokana Pay)告訴法新社,遭遇攻擊的金礦地點有12名中國人,已發現其中兩人遺體,其餘10人下落不明。

繼5名在南基伍省(South Kivu)工作的中國人21日遭武裝分子綁架後,這次是富藏天然資源的民主剛果礦區最新一起針對中國人的攻擊事件。

剛果民主共和國總統齊塞克迪(Felix Tshisekedi)5月宣布伊圖裡省和相鄰的基伍省(North Kivu)進入戒嚴狀態,以對抗武裝團體。

但屠殺和綁架事件仍時有所聞,伊圖裡省22日即遭遇攻擊,至少29人死亡。(譯者:徐睿承/核稿:張曉雯)

