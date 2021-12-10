民主峰會與人權日登場 中國維權人士遭禁離家門

（法新社北京10日綜合外電報導）北京當局嚴厲打壓自由，近年有數百名維權人士、律師遭拘禁或受到監視；中國人權律師和活動人士今天表示，在世界人權日紀念活動前夕，他們本周被禁止離開住家。

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聯合國訂定12月10日為世界人權日。曾遭關押4年半的中國人權律師王全璋今天告訴法新社，警方阻止他和妻子，在無人看管下離開他們在北京的公寓。

王全璋去年獲釋，他說：「他們（警方）直接告訴我們有兩個原因，一個是美國的民主峰會，以及他們擔心我們會參加世界人權日活動。」

美國總統拜登昨天主辦100多國參與的線上民主峰會，中國明顯不在受邀名單之列。

法新社無法聯絡到北京警方置評。

中國人權運動人士許艷在她經認證的推特（Twitter）帳號發文表示，一群人阻止她打開前門，並說今晚之前她都必須待在家裡。許艷的丈夫是知名維權律師余文生。

受邀參加一場歐盟籌辦世界人權日活動的所有中國活動人士，也被禁止親自與會。

歐盟駐華代表團今天在聲明裡抨擊中國「系統性侵犯」公民和政治權利。

針對在新疆大規模拘禁少數民族，以及據報從被拘禁者身上摘取器官等許多問題，代表團呼籲中國「徹底調查」相關指控並立即釋放政治犯。

© 2021 AFP