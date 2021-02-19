民主黨公布移民改革案 在美1100萬人可望成公民

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（法新社華盛頓18日電） 美國民主黨今天公布一項移民改革法案，為總統拜登的計畫開闢蹊徑，讓1100萬名無證移民有機會取得公民身分；民主黨人說，沒道理不讓這些人在美國建立永遠的家。

拜登稱這項改革「來得太遲」，目標是要推翻前總統川普「被誤導的政策」。川普以強硬立場阻止非法移民、刪減合法移民名額，並將無證移民驅逐出境，甚至包括已在美國居留數十年的人。

民主黨提出新法案，目的是提供合法保護給數百萬人，他們多數來自墨西哥和中美洲，住在美國已多年，有自己的家、自己的生意，也有在美國出生的孩子甚至孫子。

法案重點在於提供多數在美居住、工作的無證移民可於8年內取得公民身分的途徑。

今日美國報（USA Today）提到，根據今天公布的提案，符合資格的非法移民，可先獲5年臨時居留身分，再過3年有可能取得公民身分。

部分非法移民，例如農場勞工及自幼就被帶來美國的「追夢人」（Dreamers），可立即申請永久居留權或綠卡，並可合法工作。

提案同時也要解決數千名以「臨時保護身分」（Temporary Protected Status, TPS）在美居住的人，這些人因在母國遭逢暴力動亂或自然災害而來到美國。

此外，法案提議，美國法律文字不應再稱呼無證移民為「外來人」（aliens），應改稱「非公民」（non-citizens）。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP