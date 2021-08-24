民族抵抗陣線負隅頑抗 積極備戰塔利班來犯

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社阿富汗龐吉夏河谷24日電） 反塔利班戰士在阿富汗一處崎嶇山巔架起重機槍，朝底下深谷開火，他們是民族抵抗陣線（NRF）成員。現在面臨塔利班圍攻，他們的領袖呼籲西方友人及時伸出援手。

民族抵抗陣線是9天前塔利班（Taliban）奪占首都喀布爾（Kabul）後，至今最知名的反抗團體，內部不乏民兵戰士和前政府軍官兵。現在他們已搭好機槍掩體、迫擊炮和監視哨所，並以沙袋加固，等候塔利班突襲他們的堡壘，即起始於喀布爾北方約80公里的龐吉夏河谷（Panjshir Valley）。

陣中多名戰士身穿軍事迷彩服，駕駛美製悍馬車與配備機槍的皮卡車在區內巡邏。許多人身攜突擊步槍、火箭推進榴彈和無線電對講機。他們的身後是白雪覆頂的壯麗山峰。

在龐吉夏一處高山陣地內，一名戰士細數過去戰勝塔利班的事跡說：「我們會打趴他們。」接着他的同袍舉起拳頭高喊「真主至大」（Allah-u Akbar）。

以塔吉克族居民為主的龐吉夏河谷入口狹窄，周邊儘是高山，提供天然防禦優勢。民族抵抗陣線領袖之一小馬樹德（Ahmad Massoud）在「華盛頓郵報」（Washington Post）上周刊出的文章中說：「如果塔利班軍頭髮動攻擊，肯定會面臨我們頑強抵抗。」

小馬樹德的父親是已故游擊隊指揮官老馬樹德（Ahmad Shah Massoud），當年他把龐吉夏河谷變成反蘇聯與反塔利班的堡壘，因而備受尊崇。

龐吉夏居民曾目睹老馬樹德1980年代多次擊退蘇聯攻勢，又在1990年代末期力阻塔利班接管這個區域。如今的防禦工事他們很熟悉。

民族抵抗陣線發言人上周末告訴法新社，他們已準備好抵抗塔利班侵略，但仍希望與塔利班協商組成一個具包容力的阿富汗政府。

塔利班也說希望和平處理當前局勢，但他們同時派出數百名戰士前進當地。發言人穆賈希德（ZabihullahMujahid）昨天表示，已從三方包圍龐吉夏。

阿富汗前副總統沙雷（Amrullah Saleh）在喀布爾陷落後前往龐吉夏河谷。他警告，一場人道災難正在醞釀中，塔利班不會讓食物和燃料進入毗鄰龐吉夏的安達拉谷（Andarab），「數以千計的婦孺已逃進山區」。

近幾天陸續有爆發衝突的零星消息從龐吉夏傳出，兩個陣營說法彼此矛盾，難以獨立驗證。

小馬樹德在文章中表示，他們有武器和火藥庫存，以及阿富汗前政府軍帶到龐吉夏的武器。但他也說若無外援，他的戰士撐不過塔利班的長期圍攻。

他寫道：「我們知道自己的武力和後勤補給不夠。除非西方友人找到方法及時供應我們物資，否則武力和後勤資源將快速耗盡。」

據報導，龐吉夏河谷在地耆老已到喀布爾與塔利班官員對話，但目前尚無突破。

© 2021 AFP