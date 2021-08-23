民權捍衛者貝克入祀法國先賢祠 非裔女性首例

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（法新社巴黎22日電） 能歌善舞的演員暨民權人士約瑟芬．貝克生於美國，後來轉入法國籍，逝於1975年。她曾參與抵抗納粹佔領運動，又大力反對種族歧視，將於11月成為首位進入法國先賢祠的非裔女性。

巴黎先賢祠（Pantheon）葬着約80位法國歷史上的重要人物，女性佔比極小，約瑟芬．貝克（Josephine Baker）將是第6位。前一位被奉入先賢祠的女性是前衛生部長席蒙．維爾（Simone Veil），她倖存於納粹集中營，致力捍衛女性墮胎權，於2018年與丈夫一起移靈先賢祠。

約瑟芬．貝克的孩子克勞德（Claude Bouillon-Baker）告訴法新社，母親的遺體將留在摩納哥墓地，但法方將於11月30日立牌紀念她。

這個消息由巴黎人日報（Le Parisien）披露。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的幕僚今天證實確有此事，還說：「入祀先賢祠的過程需要很長時間。」

貝克家族自2013年起就要求把約瑟芬．貝克供入先賢祠，還搜集到約3萬8000人連署請願。請願書中寫道：「她是藝術家，是第一位非裔國際巨星，立體派的謬斯，也是於二戰期間在法國軍中抵抗納粹佔領的鬥士，並積極與（美國運動家）馬丁．路德．金恩（Martin Luther King）共同為民權奮鬥。」

© 2021 AFP