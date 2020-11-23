民眾怒燒瓜地馬拉國會 要求總統下台

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（法新社瓜地馬拉市21日電） 中美洲國家瓜地馬拉日前通過一項預算案、點燃人民怒火後，數百名民眾今天在一場要求總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）下台的抗議活動中縱火焚燒部分國會建築。

從首都瓜地馬拉市（Guatemala City）街上，可以看見國會內部燃燒的火焰。紅十字會（Red Cross）發言人向記者表示，紅十字會治療了幾名醉醺醺的民眾。

民眾也在距離國會不遠處的瓜地馬拉市歷史中心古老的國家宮前舉行和平抗議活動，要求總統賈麥岱下台。

抗議民眾聚集在國家宮前中央廣場，手持國旗和「停止貪腐」、「賈麥岱下台」、「他們惹錯世代了」等標語。

瓜國民眾普遍對賈麥岱政府和國會感到不滿與憤慨，肇因於國內缺乏資源對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，以及政府的新預算案。

親政府的保守派政黨主導的瓜國國會本周通過一項金額近130億美元的預算案，為瓜國史上最高金額預算案。

這筆預算案的多數資金將投入與大型企業有關的基礎建設，在這個普遍貧窮、5歲以下孩童有半數營養不良的國家引發人民憤怒。

分析師也警告，這筆預算有1/3的資金必須透過舉債取得。

瓜國國會也已批准用來對抗冠狀病毒疫情的38億美元款項，然而迄今實際花費的資金不到15%。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP