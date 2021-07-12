民眾抗議民不聊生 古巴罕見爆發反政府示威

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（法新社古巴聖安東尼奧德洛斯巴尼奧斯11日電） 古巴多處今天罕見出現抗議共產政府的活動，數以千計民眾上街遊行經過數個城鎮，高呼口號「獨裁下台」及「我們要自由」。

古巴正遭逢30年來最嚴重的經濟危機，多處民眾今天一早自動發起示威活動。這個國家以往能獲得批準的集會通常只會是共產黨活動。

數千名抗議民眾今天走上聖安東尼奧德洛斯巴尼奧斯（San Antonio de los Banos）街頭，這座城鎮位於首都哈瓦那（Havana）西南方30公里處，人口約5萬人。

主要由年輕人組成的示威民眾中，有些人大聲辱罵總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）。

網路張貼的影片顯示，抗議活動爆發後，維安部隊迅速趕抵現場，狄亞士-卡奈隨後也親自前往聖安東尼奧德洛斯巴尼奧斯，在政黨活躍人士環繞下遭當地居民質問。

一名當地民眾匿名向法新社表示，她是因為對「電力和糧食短缺的情形」感到惱怒，才會參與示威。

哈瓦那也爆發抗議活動，現場有幾百人現身；社群媒體上也能看到古巴的其他示威行動。

報導說，在美國制裁下，古巴民眾大排長龍等待領取糧食，且電力短缺情況惡化，一天停電數小時，加上自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來藥品嚴重短缺，在在引發公憤。

古巴今天通報的新增病例和染疫病故人數都創下單日新高，堪稱進入全國疫情最嚴峻階段。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP