民眾選擇不接種疫苗染疫 新加坡當局將不支付醫藥費

（法新社新加坡9日電） 新加坡官員表示，下月起將停止為選擇不接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的人士支付染疫醫療費用，因為嚴峻疫情使國內醫療保健體系承受壓力。

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法新社報導，新加坡正面臨自COVID-19大流行爆發以來最嚴重的一波疫情，一天約通報2000至3000起確診病例，以及少數死亡病例。

新加坡政府之前一向替染疫的所有國民及其他特定類別居民支付醫療費用，但不包括自海外返國後馬上確診的人士。

但新加坡衛生部昨天表示，當局自12月8日起將對選擇不接種疫苗的COVID-19患者收費。衛生部聲明指出：「在需要加護病房照護的住院病患中，未接種疫苗者佔了絕大多數，並對我們的醫療資源帶來不成比例的壓力。」

受影響者仍可以使用私人保險等一般財務安排。至於不符合疫苗接種資格者，例如12歲以下兒童或有特定醫療問題的民眾，費用將繼續由政府完全支付。

新加坡是全球疫苗覆蓋率最高的國家之一，國內550萬人口中85%已完整接種疫苗。依全球標準而言，星國疫情不算嚴重，只在最近幾個月Delta變異株侵襲後面臨一波重大疫情。

© 2021 AFP