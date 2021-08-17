民調：全球3/4民眾認為地球瀕臨氣候臨界點

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（法新社巴黎17日電） 根據今天公布的全球民意調查，約73%的受訪者現在認為，由於人類活動，地球氣候日益逼近險峻且不可逆轉的「臨界點」。

聯合國上周發布一份重磅氣候科學報告，在那之前進行的調查顯示，在20國集團（G20）的受訪者中，超過半數（58%）感到非常、或極度擔心地球現況。

今天公布的這份調查是由全球人民聯盟（Global Commons Alliance）與市調組織「易普索莫里」（Ipsos MORI）所做。調查發現，每5名受訪者中就有4人表示希望能在保護地球上更盡心力。

根據民調結果撰寫研究報告的主筆蓋夫尼（Owen Gaffney）說：「這個世界不是在夢中走向災難。人們知道我們正冒巨大風險，他們想更盡心力的同時，也希望政府採取更多行動。」

另一方面，調查也顯示，開發中國家人民在保護大自然與氣候上，比富裕國家人民更有意願。

印尼與南非分別有95%與94%的受訪者表示，他們要為保護地球做更多；但相較下，德國和美國只有分別70%與74%的受訪者表示願意如此。

此外，儘管有59%受訪者表示他們認為有必要儘快淘汰化石燃料，但僅有8%承認10年內會有這項大規模的能源轉變。

蓋夫尼表示，調查顯示「人們真的很想要為保護自然做點事，但自承在資訊缺乏與經濟局限的情況下，心有餘而力不足」。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP