民調：歐洲民眾對拜登有信心 唯擔憂美國民主

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（法新社華盛頓19日電） 今天一項調查顯示，歐洲民眾強烈支持美國總統當選人拜登，但也日益擔心歷經川普風風雨雨總統任期後的美國民主。

拜登（Joe Biden）宣誓就職前夕，美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）指出，有79%德國民眾、72%法國民眾和65%英國民眾對拜登抱持信心，認為他在全球事務方面會做出正確決定。

這樣的結果迥異於先前2020年中的調查結果，當時僅10%德國民眾、11%法國民眾和19%英國民眾對川普抱持信心。

但最新民調結果也發現，川普指控選舉舞弊、挑戰大選結果，都使得美國民主制度整體健全度引起廣泛關注。川普的拒絕敗選，最後引發支持者本月6日攻擊國會，進而造成拜登就職典禮維安工作更加嚴密。

皮尤研究人員是去年11月12日至12月23日，針對3066名成年人進行調查，當時尚未發生國會攻佔事件。結果顯示，約73%德國民眾、64%法國民眾和62%英國民眾認為，美國的政治體系需要重大改變或徹底變革。

拜登在英國的支持率稍微低於德國和法國，分析家表示可能是因為拜登曾公開批評英國脫歐一事，並且對北愛爾蘭議題表達堅定立場。（實習編譯：陳羿彣/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP