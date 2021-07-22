民謠天後瓊妮蜜雪兒等 將獲頒甘乃迪中心榮譽獎

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（法新社華盛頓21日電） 美國藝文界終身成就大獎「甘乃迪中心榮譽獎」12月5月頒獎，今年將表揚傳奇民謠歌手瓊妮蜜雪兒（Joni Mitchell）與廣受歡迎的演員貝蒂蜜勒（Bette Midler）等傑出人士。

摩城（Motown）音樂王國之父貝瑞高迪（Berry Gordy）、男中音加斯提諾迪亞茲（Justino Diaz）與獲獎無數的喜劇小品類綜藝節目「周六夜現場」（Saturday Night Live）的製作人，都將在一年一度的甘乃迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）盛會領獎。

今年12月5日在華盛頓舉行的紅毯晚會，將是約翰甘乃迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）今年第2場頒獎典禮。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，去年冬季的頒獎典禮被迫取消，甘乃迪中心今年春季在維持社交距離下，為第43屆獲獎者舉行規模縮減的表彰活動。

甘乃迪中心主席魯特（Deborah Rutter）在聲明中說：「過去幾個月經歷了眾多挑戰與令人心碎的事件，在我們慶祝甘乃迪中心成立50年時，我敢說我們12月5日準備在華盛頓舉行『氣勢壓過所有派對的盛會』，表揚這些傑出人士，並歡迎觀眾回到甘乃迪中心。」

這些頒獎典禮通常是甘乃迪中心的大型募款活動。甘乃迪中心先前表示，受疫情影響，大多數的節目都被迫取消，預期2022-2021季度的收益將減少4570萬美元（約新台幣12億7890萬元）。（譯者：張曉雯/核稿：陳政一）

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