氣候峰會即將揭幕 教宗籲各國加緊因應氣候危機

（法新社倫敦29日電） 天主教教宗方濟各在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）下周開幕前，今天呼籲與會各國領袖，務必「緊急」應對當前的氣候危機。

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法新社報導，英國廣播公司（BBC）宣讀英文版的教宗文告說：「宗座緊急召喚出席格拉斯哥（Glasgow）COP26峰會的各國政治決策者，針對眼前生態危機提出有效對策。」

文告中並說，這將「給後代子孫帶來真正的希望」。

方濟各最後強調，人人都能發揮作用，「對氣候變遷的空前威脅與我們共同家園的日益惡化，改變我們的集體應對之道」。

本月稍早，教宗與將近40位宗教界領袖共同呼籲參加COP26的各國政府領導人，採取「緊急、大刀闊斧和負責任的行動」，以大幅降低溫室氣體排放量。

現年84歲的教宗不會出席這項對抗氣候危機的重大會談，而將由教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）率領代表團與會。

不過教宗倒是可能趁着羅馬舉行20國集團（G20）高峰會之便，接見若干與會國家領導人。會後這些領導人將繼續前往蘇格蘭出席COP26峰會。

教宗今天將會見美國總統拜登（Joe Biden）、韓國總統文在寅，明天預定首度會見印度總理莫迪（Narendra Modi）。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

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