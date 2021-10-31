氣候峰會揭幕 主席：這是達成巴黎協定最後希望

（法新社格拉斯哥31日電） 聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26）今天開幕。大會主席夏瑪（Alok Sharma）在開幕式上呼籲各國共同努力，避免全球暖化帶來最具災難性的影響。

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夏瑪強調，至11月12日閉幕的這場峰會，是按照巴黎協定目標將全球升溫幅度控制在攝氏1.5度內的「最後、最佳希望」。

夏瑪表示，全球各地都已透過「洪水、龍捲風、野火、破紀錄高溫」等現象，切身感受到氣候變遷的影響。

他在開幕式說，「我們知道，我們共有的星球正越變越糟」，氣候變遷的腳步並未因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發而暫停。COP 26因疫情被迫延期1年。

他呼籲：「如果我們立即行動，並且齊心合力，就能保護這個珍貴的星球。」

在開幕式中，主席敲響木槌後，官員們開始着手處理一系列程序問題。明天世界領袖將齊聚蘇格蘭最大城格拉斯哥（Glasgow），說明各國遏制溫室氣體排放與應對氣候變遷所做的努力。

本屆峰會中，談判代表將努力解決自2015年巴黎氣候協定達成至今仍懸而未決的問題，並設法加緊努力，防止本世紀全球氣溫較工業化時代之前水準上升超過攝氏1.5度。

天主教教宗方濟各31日也敦促COP 26與會領袖，傾聽「地球與窮人的吶喊」。

教宗在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）祈福時表示，他盼望這場峰會為未來世代提供「有效回應與具體希望」。

© 2021 AFP