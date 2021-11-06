氣候峰會舉行之際 格拉斯哥料將涌5萬人抗議

（法新社格拉斯哥6日電） 英國蘇格蘭城市格拉斯哥（Glasgow）今天料將出現多達5萬人連續第2天舉行抗議活動。環保人士批評，在當地召開的聯合國氣候峰會，在解決全球暖化問題方面行動不夠迫切。

廣告 繼續瀏覽後續

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）昨天指稱，聯合國氣候峰會是場「失敗」的會議。

從巴黎、雪梨、奈洛比到首爾，世界各地預計將有200多場活動登場，要求為了已經受到氣候變遷影響的群體立即採取行動，尤其是為了位於南半球的較貧困國家。

在格拉斯哥，警方和發起抗議的組織表示，他們預期最多有5萬人將在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）地點附近街道遊行，會場周圍已部署大批警力加強保安。

來自將近200個國家的代表正齊集格拉斯哥，以敲定如何達成2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement）的目標，將地球的溫度升高限制在攝氏1.5到2度內。

COP26談判已經進行到一半，部分國家簽署減少溫室氣體排放量的承諾，以及其他協議來逐步淘汰煤炭、停止投資海外化石燃料產業和減少甲烷排放。

但到目前為止，環保人士還是對這場峰會不滿意。

童貝里說：「他們無法漠視科學上的共識，他們不能忽視我們。這不再是一場氣候會議，現在已淪為全球漂綠（greenwashing）的節慶。」

© 2021 AFP