氣候暖化和漁網致死 塞馬環斑海豹瀕臨絕種

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（法新社芬蘭普馬拉7日電） 芬蘭塞馬湖靜謐的冰冷湖水讓漁民和遊客受益匪淺，但他們卻對生長在此的塞馬環斑海豹造成威脅。這種全球最稀有的海豹之一面臨瀕臨絕種的危機，保育團體正致力挽救。

儘管塞馬環斑海豹數量近數十年逐漸增加，但由於氣候變遷和難以改掉的捕魚習慣，它們仍面臨絕種的危機。

長有鬍鬚的深灰色塞馬環斑海豹今年數量達400隻，是1980年代的4倍，當時科學家認為塞馬環斑海豹會完全滅絕。

不過，保育團體表示，這還是遠不及要確保塞馬環斑海豹能生存的數量。

芬蘭自然保護協會（Finnish Association for Nature Conservation）的蒂艾寧（Kaarina Tiainen）解釋說：「氣候變遷造成冬季溫暖，讓它們更難以生存。」塞馬環斑海豹需要充足的冰雪來打造繁殖生育的環境。

但根據保育團體，塞馬環斑海豹目前面臨的最嚴重危險就是為了捕捉歐白鮭所使用的漁網，每年有4到8隻小海豹因為誤闖漁網死亡。歐白鮭是一種小白魚，為芬蘭人的夏季佳餚。

4400平方公里大的塞馬湖（Lake Saimaa）大部分地區限制設置漁網，但政府6月底拒絕延長期限，而是讓漁民自願性節制。

由於漁網禁令結束，芬蘭自然保護協會和志工自行建造對海豹安全的100組綠色圍網，免費發放給需要的漁民。

6月某個周六早上，芬蘭科伊卡拉村（Koikkala）的100名漁民排隊簽署聲明，表示他們願意放棄用漁網捕魚，然後獲贈免費圍網。

保育人士蒂艾寧說，此倡議的高人氣顯示，近幾年「保護塞馬環斑海豹的渴望大增」。

© 2021 AFP