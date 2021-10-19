氣候變遷之下 瑞士降雪量大冰川仍持續萎縮

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（法新社日內瓦19日電） 一個頂尖科學研究小組19日表示，儘管今年降雪量很多，且夏季相對涼爽，但受到氣候變遷影響，瑞士的冰川仍在持續縮減。

瑞士科學研究院（Swiss Academy of Sciences）冰凍圈委員會（Cryospheric Comission）的報告指出，「儘管冬季有大量降雪、夏季天候涼爽，2021年瑞士冰河的體積仍縮減近1%」。

據報告，「從天氣狀況看來，2021年的氣候條件正好可以讓冰川喘口氣。不幸的是，在氣候變遷時期，即使是『好』年份，對冰川來說還是不夠好：儘管冬季降雪充足，夏季天氣相對涼爽，但冰層仍在持續流失，只是速度較慢。」

委員會表示，今年5月的降雪量較往年更多。標高2890公尺的克拉瑞登費恩山（Claridenfirn），降雪達到7公尺，這是自1914年開始觀測以來的最大降雪量。

報告指出，「儘管如此，至9月底的融冰量仍然相當可觀。在過去12個月里，瑞士已損失約4億噸冰，這幾乎是剩餘冰川體積的1%」。

科學家說，瑞士冰川監測網絡（GLAMOS）記錄了22條冰川的消融狀況。

報告稱，「雖然今年的冰川消融狀況較近年減少，但所有冰川亦無增加。」

© 2021 AFP