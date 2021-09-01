氣候變遷惹禍 50年來天災平均每天奪逾百命

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（法新社日內瓦1日電） 聯合國機構今天指出，在氣候變遷驅使下，洪災與熱浪等天災數量在過去50年來增至5倍，造成超過200萬人喪生，平均每天奪去115人的性命，總損失則高達3.64兆美元。

聯合國旗下的世界氣象組織（WMO）表示，這份聚焦1970至2019年的報告，是有史以來針對極端水文與氣象造成死亡與經濟損失的最全面性調查。

報告調查了這段期間發生過的1萬1000餘次災難，包括衣索比亞1983年大旱災與2005年颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）在內等大災難。前者是最致命的單一事件，共造成30萬人喪生；後者則是代價最高昂的災難，帶來超過1636億美元損失。

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在聲明中指出：「天氣、氣候與降水極端事件的數量正在增加，而且因為氣候變遷，在世界許多地方都會日益頻繁與嚴峻。」

WMO發現，過去半世紀以來，與極端天氣、氣候與降水有關的災難平均每天都會發生，一天可造成115人喪生以及2.02億美元損失。其中超過91%的死亡人數都是在發展中國家。

報告發現，這段期間內，旱災是奪取人類性命的最大元兇，剝奪約65萬人性命；風暴造成超過57萬7000人命喪黃泉。與此同時，洪災導致近5萬9000人喪生；極端氣溫則導致將近5萬6000人喪命。

不過比較正面的是，在災害損失與頻率激增的同時，每年的死亡人數卻也從1970年代的超過5萬人，降至2010年代的約1萬8000人，顯示更良好的計畫有所回報。

塔拉斯說：「複合性災害預警系統的改善，大幅減少死亡率。」然而，WMO 193個成員國中，只有半數有預警系統。

WMO希望這份提供每個區域詳細剖析的報告，能被用來協助政府發展進一步保護人民的政策。

但這份報告也警告各國的天氣與水文觀察網絡存在「嚴重差距」，特別是在非洲、部分拉丁美洲，以及太平洋及加勒比海島國，使得預警系統準確性大打折扣。

© 2021 AFP