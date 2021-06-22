氣候變遷政策有歧見 澳洲執政聯盟副總理易人

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（法新社雪梨21日電） 澳洲執政聯盟內部對氣候變遷政策看法不一，導致聯盟內小黨國家黨今天改選出喬伊斯（Barnaby Joyce）出任副總理，他可能會挑戰澳洲對削減溫室氣體排放原已猶豫不決的行動。

喬伊斯以威脅要將好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）的狗安樂死聞名，他在國家黨（The Nationals）提前進行的黨內投票中擊敗現任副總理麥考馬克（Michael McCormack），出任副總理。

澳洲執政聯盟在氣候變遷政策出現明顯裂痕之際，國家黨提早改選領導人。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上周告訴七大工業國集團（G7）領導人，澳洲希望「儘快」實現凈零碳排放，最好是在2050年前。

根據報導，麥考馬克被黨內同僚指控未能反擊這種加速達成凈零碳排的行動。這對麥考馬克所屬國家黨的農村保守派選民是個熱門話題。

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）11月將在英國格拉斯哥舉行，喬伊斯今天避談是否支持澳洲屆時提出在2050年前實現凈零碳排放目標的問題。

但他回應保守派的觀點，即針對氣候變遷採取強有力行動對澳洲依賴大宗商品的經濟構成威脅。

© 2021 AFP