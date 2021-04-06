氣候變遷 赤道海洋生物朝兩極遷移

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（法新社巴黎5日電） 根據今天刊登在「國家科學院學報」（PNAS）的報告，水溫變暖促使數萬個海洋物種從赤道往南北兩極方向遷移，威脅海洋生態系統和仰賴這些物種維持生計的人們。

報告指出，研究人員比較直至2015年這60年間近5萬個物種的數據顯示，生物出走熱帶水域的速度正加快中。

熱帶地區長久以來有大量的海洋生物棲息，但研究作者警告，如果氣候變遷未受控制，熱帶海洋生物多樣性恐將消失。

研究作者、奧克蘭大學（University of Auckland ）海洋生物學教授柯斯蒂羅（Mark Costello）告訴法新社：「全球暖化持續改變海洋生物生活至少60年。」

他還說：「我們的研究結果顯示，赤道減少約1500 個物種。這個狀況將會持續一整個世紀，但速度將取決於我們如何減少溫室氣體排放，或根本無法減少排放量。」

生物向兩極方向遷移的現象，在赤道以北更加明顯，因為北半球海洋暖化速度比南半球快。開放水域中的魚類遠離赤道的遷移現象，比居住在海床上、所謂的底棲生物也更為普遍。

研究發現，當熱帶水域海水溫度年均溫超過攝氏20 度，來到25度時，海洋生物數量將會減少，但取決於物種而有所不同。

© 2021 AFP