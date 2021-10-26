氣候頑抗分子終於行動 澳洲訂2050凈零碳排目標

（法新社雪梨26日電） 煤礦大國澳洲今天公布延宕已久的2050年凈零碳排目標，在指標性的聯合國氣候會議前，這份計畫刻意避開了棘手的細節或近期目標。 澳洲是全球最大煤礦和天然氣出口國之一，但各界普遍認為他們氣候相關行動落後。過去8年間，澳洲保守派政府拒絕採取行動減少碳排，不僅定期批准新的煤礦計畫，甚至不時宣揚對氣候變遷的懷疑論。 但在國內外壓力之下，總理莫里森（Scott Morrison）今天終於宣布改變作風，承認「世界正在改變」。 他說，澳洲人想要「在氣候變遷議題上方向正確」的政策，還說氣候變遷「確有其事、正在發生。我們了解此事，也承認此事」。

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由於澳洲政府拒絕透露模型，目前不清楚澳洲要如何在2050年前達到碳排凈零目標。 凈零計畫將在未來十年間挹注150億美元投資低碳排技術，但也會極度仰賴未經證實的技術以及碳補償政策。批評者嘲笑說，碳補償不過只是會計花招。

莫里森急着強調不會取消長期以來對化石燃料業的支持，他在記者會上表示：「我們的煤礦或天然氣生產或出口不會停止，工作不會流失，在農業、礦業或天然氣業都不會。」

莫里森雖未針對2030年做出更具雄心的承諾，但他預期，澳洲先前同意2030年會比2005年減少26%至28%溫室氣體排放的目標，將可「達成並超越」。 他說：「這是我們真的認為做得到的事情，澳洲以行動證明一切。」 數天後，莫里森就要前往英國格拉斯哥，參加下個月的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。

© 2021 AFP