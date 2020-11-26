氣旋侵襲印度東南部 疏散得宜罕見無人死亡

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（法新社印度邦狄哲利26日電） 印度當局今天說，氣旋尼瓦爾侵襲東南部，準確預測和撤離數十萬人，有助於避免任何生命損失。同時，救援人員正在恢複電力和清理倒下樹木。

氣旋尼瓦爾（Nivar）凌晨3時5分在邦狄哲利（Puducherry）附近登陸，陣風高達每小時130公里，將樹木連根拔起，並在部分地區於幾小時內帶來高達300毫米大豪雨。

隨着當局開始恢復為防止電網受損而暫停的電力供應，數千名緊急救援人員部署在坦米爾那都省（Tamil Nadu）、安德拉省（Andhra Pradesh）及邦狄哲利。

當地媒體報導，坦米爾那都省一名婦女在25日深夜大雨中因圍牆倒塌死亡，但地方當局沒有證實這個消息，他們說沒有人死亡。

坦米爾那都省副省長潘尼爾塞爾凡（O. Panneerselvam）說：「民眾和我們充分合作。」

他說：「令人安慰的是，沒有任何不幸的事發生，氣旋減弱是好消息。」他又說，作為預防措施，25萬人安置在省內避難所。

印度新聞信託社（Press Trust of India）報導，救援人員使用重型機具，移除坦米爾那都省及邦狄哲利境內被連根拔起的數百棵樹木。

有些地區電塔倒塌，據報導還發生幾起暴洪。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2020 AFP