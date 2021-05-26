氣旋雅思登陸印度東部 超過120萬人避難

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（法新社印度迪卡26日電） 2周以來第2個氣旋帶來的狂風驟雨今天橫掃印度東部，超過120萬人被迫疏散避難，使這個疫情肆虐的國家雪上加霜。

多名科學家指出，氣候變遷造成的海洋暖化，導致氣旋在北印度洋變得更加頻繁，威力也更強。

上周強烈氣旋陶特（Tauktae）在印度西部釀災，造成至少155死，這次的雅思（Yaas）氣旋也迫使東部省分西孟加拉（West Bengal）及奧里薩省（Odisha）超過120萬人撤離家園。

印度氣象局（Indian Meteorological Department ）表示，雅思約在上午9時登陸，部分地區的海浪高度恐超過屋頂，沿岸風速高達每小時155公里，並伴隨着暴雨。

西孟加拉省大城加爾各答（Kolkata）下令今天大部分時間關閉國際機場，奧里薩省首府布班尼斯瓦（Bhubaneswar）也宣布跟進。

西孟加拉省與奧里薩省2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情都相當嚴重，過去6周來，印度全國已有12萬多人染疫病逝。雖然收容所都有發放口罩，援救工作者也試着制定社交距離，許多官員仍擔心新來襲的氣旋只會加速病毒散播的速度。

© 2021 AFP