氧氣管線破裂 俄羅斯醫院9確診病患喪命

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（法新社莫斯科9日電） 一間位在俄羅斯自治共和國北奧賽提亞（North Ossetia）首府佛拉迪卡夫卡茲（Vladikavkaz）的醫院，今天出現氧氣管線破裂的意外，讓9名確診COVID-19的病患因此喪命。

俄羅斯新聞通訊社引述當地衛生部報導說：「在佛拉迪卡夫卡茲的醫院Republic Clinical Hospital，有9名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者因缺氧而喪生。」

他們也引述北奧賽提亞代理領導人明亞伊洛（Sergei Minyaylo）的話，稱「有氧氣管線破裂」及「氧氣供給中斷」的問題。

俄羅斯塔斯社（TASS）引述負責調查俄羅斯重大犯罪情事的調查委員會（Investigative Committee）所言報導，他們已經針對不符合安全規定及疏忽導致傷亡的服務供應情況展開刑事案件調查。

衛生部表示，事發當時有71名病患在加護病房，其中包括需要「機械通氣輔助」的13人。衛生部還說，喪生的9人都是需要依賴呼吸器者。

明亞伊洛表示，在管線破裂前，這9名病患的肺部都已有「90%受損」，因此現在就要把他們的死因歸咎於這起事故還言之過早。

他表示，有關人員很快就發現問題並在30到40分鐘內解決，其他的病患也立即改用「氧氣瓶和備用氧氣源」。

他還說，俄羅斯北高加索地區的北奧賽提亞各醫院供氧沒有問題。

在疫情期間，俄羅斯收治確診病患的醫院曾發生數起意外，導致病患喪命。

俄羅斯首都莫斯科東南方的利珊市（Ryazan）一間醫院6月發生大火，有3人喪生，起火原因據信是呼吸器故障。

去年5月，莫斯科及聖彼得堡（Saint Petersburg）的醫院也有數人因火災喪命，據信也是呼吸器出問題引發火勢。

俄羅斯有近650萬人確診感染COVID-19，是全球疫情第4嚴重的國家。

俄羅斯累計16萬5650人染疫病歿，死亡病例數居歐洲之冠，有關當局被控淡化疫情的嚴重性。

© 2021 AFP