永恆族評價不一 北美首映仍衝第一

（法新社洛杉磯7日電） 追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，漫威最新超級英雄片「永恆族」（Eternals）周末期間在北美估計進帳7100萬美元，開片表現略低於預期。

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「永恆族」的編劇兼導演是甫以「游牧人生」（Nomadland）勇奪奧斯卡最佳導演獎的趙婷（Chloe Zhao），評價卻在漫威片當中居後段班，是唯一在電影評論網站爛番茄（Rotten Tomatoes）拿下「爛」（rotten）等級的漫威片。

儘管如此，「永恆族」在海外市場頗受歡迎，海撈9100萬美元。

前冠軍片「沙丘」（Dune）以落後一大截的760萬美元票房收入位居第2。

最新龐德片「007：生死交戰」（No Time to Die），維持在第3的位置，進帳620萬美元。

第4的是上周排第5的超級英雄片「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage），有450萬美元表現，國內票房如今直逼2億美元。

第5的是電腦動畫科幻喜劇片「天兵阿榮」（Ron's Gone Wrong），本周再添360萬美元。

© 2021 AFP