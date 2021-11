永恆族評價不一 北美首映仍衝第一

(法新社洛杉磯7日電) 追蹤票房表現的北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天表示,漫威最新超級英雄片「永恆族」(Eternals)周末期間在北美估計進帳7100萬美元,開片表現略低於預期。

「永恆族」的編劇兼導演是甫以「游牧人生」(Nomadland)勇奪奧斯卡最佳導演獎的趙婷(Chloe Zhao),評價卻在漫威片當中居後段班,是唯一在電影評論網站爛番茄(Rotten Tomatoes)拿下「爛」(rotten)等級的漫威片。

儘管如此,「永恆族」在海外市場頗受歡迎,海撈9100萬美元。

前冠軍片「沙丘」(Dune)以落後一大截的760萬美元票房收入位居第2。

最新龐德片「007:生死交戰」(No Time to Die),維持在第3的位置,進帳620萬美元。

第4的是上周排第5的超級英雄片「猛毒2:血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage),有450萬美元表現,國內票房如今直逼2億美元。

第5的是電腦動畫科幻喜劇片「天兵阿榮」(Ron's Gone Wrong),本周再添360萬美元。

