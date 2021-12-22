污染無國界 法國高山空氣中發現北美微塑膠

（法新社巴黎21日電） 微塑膠污染遍布全球各地，今天公布的研究顯示，即使是法國高山的「乾淨」空氣，都能發現它們的蹤影，且這些隨風飄來的微塑膠，源頭可回溯至北非、甚至是北美。

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微塑膠（microplastics，又稱塑膠微粒）指的是小於5毫米的塑膠碎片，來自包裝、衣服、車輛和其他來源，陸地、水域、空氣里都已發現存在微塑膠。

法國國家科學研究中心（CNRS）科學家在海拔2877公尺的法國庇里牛斯山區（Pyrenees）南比戈爾峰天文台（Pic du Midi Observatory）採取空氣樣本。此地受地方氣候和環境影響有限，故以「乾淨」着稱。

科學家在2017年6月至10月間，每周檢測1萬立方公尺的空氣，發現所有樣本都含有微塑膠。

他們使用天氣資料，推估每次採樣前不同氣團的行經路徑，發現這些微塑膠的來源遠及北非和北美。

研究主要作者、加拿大達爾豪希大學（Dalhousie University）的艾倫（Steve Allen）告訴法新社，這些微塑膠成功抵達高空，猶如進入超高速公路，才能飄這麼遠。

這項研究也發現源自地中海和大西洋的微塑膠。艾倫說：「海洋來源最有趣，塑膠離開海洋進入那麼高的空氣中，顯示這塊塑膠終究沒有下沉，而是進入無限循環，四處移動。」

艾倫說，這種現象也顯示，用船把塑膠送到海外是有缺陷的塑膠處置策略，因為「它仍會回到你身邊」。

© 2021 AFP