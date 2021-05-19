沙國外長對與伊朗試探性對話態度樂觀

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（法新社巴黎18日電） 沙烏地阿拉伯外交部長費瑟告訴法新社，在與伊朗進行試探性對話後，他們感到「樂觀」。雙方對會談的細節一直嚴加保密，他就此發表評論相當罕見。

這項官方層級的會談，目的是要恢復遜尼派穆斯林（Sunni Muslim）主政的沙烏地阿拉伯王國和什葉派（Shiite）為主伊朗伊斯蘭共和國 （Islamic Republic of Iran）5年前斷絕的關係。

正在巴黎參加兩項國際峰會的費瑟（Faisal bin Farhan）今天說：「我們已經進行了一些試探性的對話，這都還在非常初期的階段，但我們感到樂觀。」

沙烏地阿拉伯與伊朗的會談由伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）牽線，原本一直未曝光，直到金融時報（Financial Times）揭露雙方已於4月9日在巴格達進行第一次會談。

伊朗政府僅在5月10日證實曾有會談，但也表示現在討論會談的成果「還太早」。

費瑟說：「如果伊朗能看清楚與鄰國保持良好關係對他們有好處，那我就可以感到樂觀。」但他也強調，雙方接觸仍處於初步的階段。

當被問到6月的伊朗總統大選對此可能帶來什麼影響，他表示，影響可能微乎其微。

他解釋說：「就我們對伊朗的了解，外交政策是由最高領導人制訂，因此我們不認為會有重大的改變。」

© 2021 AFP