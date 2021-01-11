沙國欲打造無車零碳排生態城市 實現中東科技烏托邦

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（法新社利雅德10日電） 全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯今天宣布，將在斥資鉅額發展的沙漠城「新未來」（NEOM）打造一個「零汽車、零馬路和零碳排」的生態城市。

沙國「新未來」計畫耗資5000億美元，將在風景如畫的紅海沿岸打造綿延170公里長、宛如科幻巨作場景的人工智慧（AI）城市THE LINE。

沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）罕見在國營電視台露面，揭開這個旗艦商業區的首項重大建設計畫；「新未來」旨在讓沙國經濟多樣化。

他說，這座「零汽車、零馬路和零碳排放的城市將綿延170公里，可容納100萬居民，保留95%的自然資源」。

這位沙國實際領導人說：「我們為何要為了開發而犧牲大自然？我們需要把傳統城市的概念轉變為未來城市概念。」沙烏地是全球污染最嚴重的國家之一。

他秀出的電腦模擬城市景象，有着原始沙漠和蔚藍海洋景觀。

根據聲明，這座步行城市將擁有學校、醫療診所、綠地以及高速公共運輸等服務，預計所有行程都不會超過20分鐘。

聲明說，人工智慧將在這座城市扮演關鍵角色，「100%以潔凈能源供給電力，為居民提供無污染、較健康、更能永續發展的環境」。

這座城市預料將在2030年前，為沙國的國內生產毛額（GDP）貢獻480億美元，並創造38萬個就業機會。

© 2021 AFP