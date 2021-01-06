沙國王儲宣布波灣國家化解卡達封鎖危機

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（法新社沙烏地阿拉伯歐拉5日電） 卡達國王塔米姆今天抵達沙烏地阿拉伯參加峰會，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼熱烈歡迎，並宣布波斯灣國家簽署一項增進團結的協議，以化解卡達遭封鎖3年的危機。

2017年6月，由沙烏地阿拉伯領導的波斯灣和其他地區國家聯盟，宣布與卡達斷交及切斷海陸空交通往來，並指控卡達和伊朗關係太密切與支持激進伊斯蘭組織。上述指控卡達矢口否認。

這些國家以及居中斡旋兩方的阿曼及科威特，今天在沙國的歐拉市（Al-Ula）舉行峰會。此前儘管兩國之間仍有敵意，不過沙烏地一夜之間對卡達重啟邊境。

這是封鎖危機爆發以來，塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）首次造訪沙烏地阿拉伯。穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）對他展現熱烈的歡迎，因為他這次出席高峰會，被視為對於這項和解進程投下重要信任票。

穆罕默德．沙爾曼表示：「相關努力有助我們達成歐拉宣言這項協議，在這次峰會簽署，重申我們波斯灣、阿拉伯和伊斯蘭國家的團結和穩定。」他並感謝美國與科威特居中調解。

波斯灣合作理事會（GCC）6國領袖這次簽署兩項文件，除了歐拉宣言，還有一份最後公報。

科威特大學（Kuwait University）助理教授塞夫（Bader al-Saif）分析：「信心建立措施似乎從沙烏地與卡達開始，不過其他國家也將加入，即使是晚一點。」

他又說：「任何有助於和解的舉措好過甚麼都沒有，波斯灣合作理事會需要大幅重新調整，才能夠發揮比當前更多的功能。」

美國現任總統川普（Donald Trump）即將卸任，華府方面加強施壓，以化解卡達所聲稱的「封鎖」，並堅持波斯灣國家務必團結一致，孤立美國的敵人伊朗。

穿梭中東地區推動相關協議的川普女婿及總統資深顧問庫許納（Jared Kushner），也出席今天這項「突破性」協議的簽署儀式。

英國國防及安全智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute）研究員博克（Tobias Borck）說：「想當然爾，川普政府將會宣稱，這是又一項重大勝利。」

© 2021 AFP