沙國王子被控奴役巴黎豪宅7幫傭 法國檢方調查

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（法新社法國南泰爾5日電） 法國檢方今天表示，正在調查一起投訴，指沙烏地阿拉伯王子在巴黎西郊公寓的7名僱傭處境惡劣，宛如現代奴工。

法新社報導，巴黎郊區南泰爾市（Nanterre）檢察官辦公室表示，這7名女性僱傭多來自菲律賓，於2019年10月投訴受到現代奴役後，檢方已展開人口走私調查。

了解內情的匿名人士說，這些女傭是在沙烏地阿拉伯徵聘的，在沙國和法國兩地為王子及其家人工作。

消息人士指出，這些女傭是在法國旅行途中脫逃。

遭控虐待事件發生於2008年、2013年和2015年，地點在巴黎西郊塞納河畔納伊市（Neuilly-sur-Seine）的豪華公寓中。

消息人士說，檢察官數周前已聽取提訴女性的證辭，但被控的沙國王子目前不在法國，尚未接受訊問。

根據「巴黎人日報」（Le Parisien）報導，有些幫傭被要求睡地板，照顧王子的4名小孩時幾乎沒有間吃飯。

援助團體「奴役求救」（SOS Esclaves）總裁佛吉魯（Anick Fougeroux）告訴巴黎人日報：「我們第一次見到她們時，最令我們震驚的是她們餓壞了，有人哭着喊餓。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP