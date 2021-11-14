沙國聯軍挺葉門政府 擊斃逾180名叛軍

（法新社利雅德13日電） 以沙烏地阿拉伯為首、支持葉門政府對抗叛軍的聯軍今天表示，過去24小時他們在馬里卜省（Marib）和貝達省（Al-Bayda）戰場發動的空襲，一共擊斃186名「青年運動」叛軍。

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稍晚，親政府軍事官員另指出，在紅海（Red Sea）重要港口荷台達市（Hodeida）南方的戰鬥，一共導致32名叛軍和9名親政府軍人死亡。

馬里卜市是政府陣營在葉門北部的最後堡壘，沙國為首聯軍為擊退叛軍對這座城市的攻勢，自10月起幾乎天天發動空襲，通報死亡人數一直都很多。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）刊出的聯軍聲明表示，最新空襲着重於馬里卜西方的前線，以及貝達省最南端。

獲得伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Huthis），很少就死亡人數發表評論。目前累計死亡人數已逾3000人，但法新社無法獨立驗證沙國聯軍的數據。

另一方面，叛軍12日佔據荷台達市南方大片區域後，兩名軍官告訴法新社，叛軍今天試圖向南深入政府控制的領地，雙方爆發戰鬥，親政府部隊擊退叛軍攻勢。

其中一名軍官表示，戰鬥地點位於荷台達市南方約100公里處，一共造成32名叛軍、9名親政府軍人死亡。

2018年在瑞典舉行的上一輪葉門和談，雖達成荷台達停火協議，叛軍與親政府部隊之後又在荷台達市周邊爆發衝突。

青年運動叛軍2014年佔領葉門首都沙那（Sanaa）後，隔年沙國為首的聯軍介入支持葉門政府。

在這場被聯合國（UN）稱為全球最嚴重的人道危機中，已有數以萬計的人喪命，其中又以平民佔多數；另有數以百萬計的人流離失所。

© 2021 AFP