沙國領銜開峰會 與卡達協議化解圍堵危機

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（法新社沙烏地阿拉伯歐拉5日電） 卡達國王塔米姆今天抵達沙烏地阿拉伯，獲沙國王儲穆罕默德．沙爾曼熱情相擁歡迎。相關各國即將針對區域危機召開峰會，有可能達成更多重大突破。

2017年6月，由沙烏地阿拉伯領導的波斯灣和其他地區國家聯盟，宣布與卡達斷交及切斷海陸空交通往來，並指控卡達和伊朗關係太密切與支持激進伊斯蘭組織。上述指控卡達矢口否認。

這些國家以及居中斡旋兩方的阿曼及科威特，將在沙國的歐拉市（Al-Ula）舉行峰會。此前儘管兩國之間仍有敵意，不過一夜之間沙烏地對卡達重啟邊境。

穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）對塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）展現熱烈的歡迎，也燃起敲定內容更廣泛協議的期望。

這是圍堵危機爆發以來，塔米姆首次造訪沙烏地阿拉伯。他這次出席高峰會，被視為對於這項進程投下重要信任票，他此行是在沙國宣布讓步後才敲定。

科威特大學（Kuwait University）助理教授塞夫（Bader al-Saif）分析：「信心建立措施似乎從沙烏地與卡達開始，不過其他國家也將加入，即使是晚一點。」

他又說：「任何有助於和解的舉措好過甚麼都沒有，波斯灣合作理事會（GCC）需要大幅重新調整，才能夠發揮比當前更多的功能。」

美國現任總統川普（Donald Trump）即將卸任，華府方面加強施壓，以化解卡達所聲稱的「圍堵」，並堅持波斯灣國家務必團結一致，孤立美國的敵人伊朗。

一名美國官員表示，穿梭中東地區推動相關協議的川普女婿及總統資深顧問庫許納（Jared Kushner），將出席今天「突破性」協議的簽署儀式。

英國國防及安全智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute）研究員博克（Tobias Borck）說：「想當然爾，川普政府將會宣稱，這是又一項重大勝利。」但他強調，兩國尚未關係正常化。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP