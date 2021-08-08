沙國：對已接種疫苗海外朝聖者開放副朝覲

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（法新社利雅德8日電） 沙烏地阿拉伯因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而將海外朝聖者拒於門外18 個月後，明起將陸續受理已接種疫苗之境外穆斯林的副朝覲（Umrah）申請。

官媒沙烏地新聞社（SPA）報導，朝聖人數從每月6 萬人放寬至200萬人後，聖城麥加（Mecca）和麥地那（Medina）將在維持防疫措施下，開始迎接海外訪客拜訪清真寺。

沙烏地朝覲暨副朝覲部（Hajj and Umrah Ministry）官員表示，無論海內外，朝聖者提出副朝覲申請時都須附上官方COVID-19疫苗接種證書。

報導又說，來自沙國列為黑名單國家的朝聖者，除了接種疫苗，入境時還須依國家規定接受隔離。

副朝覲與朝覲（Hajj）不同，是一個可以在一年當中的任何時候進行的宗教儀式，而朝覲則有規定的日期。

沙烏地阿拉伯去年10月已對境內穆斯林的副朝覲解禁。而今年7月的朝覲活動，則是連續第2年在僅開放給沙國公民和居民，並限制人數下舉行。

沙烏地阿拉伯迄今有近53萬2000人染疫，超過8300 人病故。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP