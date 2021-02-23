沙塵暴延誤運輸 幾內亞伊波拉疫苗延至23日施打

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（法新社幾內亞康納克立22日電） 撒哈拉沙漠的沙塵暴導致一架載了上萬劑伊波拉病毒疫苗的飛機延後抵達西非國家幾內亞，讓該國明天開始才會提供疫苗給民眾接種。

伊波拉病毒（Ebola）於2013年到2016年在西非地區造成超過1萬1300人喪命，當時疫情最嚴重的地方包括幾內亞、賴比瑞亞和獅子山共和國。幾內亞上周末成為西非地區第1個再傳伊波拉疫情的國家。

一架載有超過1萬1000劑疫苗的飛機因為沙塵暴的關係，無法降落在幾內亞首都康納克立（Conakry），使得疫苗接種計畫不得不延後一天展開。

據法新社記者報導，這架載有默克藥廠（Merck）疫苗的特殊專機，最終於今晚降落幾內亞。

衛生當局表示，部分疫苗將直接送往位於幾內亞東南部林區的恩澤雷科雷（Nzerekore），當地近期已有5 人因為伊波拉病毒喪命。

康納克立明天也預計展開疫苗接種行動。

伊波拉病毒會導致高燒，在最壞的情況下會出血不止。它是透過與體液的近距離接觸傳染，與患者同住或照顧患者的人染疫風險最大。

除了幾內亞外，伊波拉病毒最近也在剛果民主共和國再度出現。

另外還有從美國空運的8700劑疫苗，預計在24日送達。

© 2021 AFP