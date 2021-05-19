沙波尼斯准大三元克黃蜂 溜馬保爭季後賽機會

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（法新社印第安納波利斯18日電） 溜馬的沙波尼斯今天繳出14分、21籃板、9助攻成績，球隊靠他准大三元貢獻，144比117擊敗黃蜂，接下來將與巫師爭奪季後賽門票。

美國職籃NBA附加賽今天展開，例行賽東區排名第9 、第10的印第安納溜馬、夏洛特黃蜂率先交手，勝隊可與例行賽東區第7、第8的波士頓塞爾蒂克、華盛頓巫師對戰後的敗隊，爭奪以第8種子身分闖進季後賽的資格，敗隊本季將就此結束。

此役賽前黃蜂就出現大利空，因為球隊主力海沃德（Gordon Hayward）4月扭傷腳踝後停機休養，但至今無法痊癒，此役也無法上場。黃蜂對海沃德寄予厚望，本季以4年1.2億美元（約新台幣34.2億元）大約將他網羅入隊，他本季平均每場比賽可為球隊貢獻19.6分、5.9籃板、4.1助攻。

今天溜馬首節就轟下40分，並取得16分領先，之後一路領先，終場輕鬆拿下勝利。

黃蜂此役的三分球手感不佳，整場比賽40次出手只投進12球，命中率剛好3成，不敵溜馬的4成57，是輸球的關鍵之一。

溜馬今天8人得分破十，沙波尼斯（Domantas Sabonis）除攻下14分，還搶下多達21個籃板，另外送出9次助攻，有準大三元的表現；布里塞特（Oshae Brissett）攻下全場最高23分，麥德莫特（Doug McDermott）也拿下21分；替補的畢塔吉（Goga Bitadze）也有14分、10籃板的雙十成績。

黃蜂今天5人得分達兩位數，其中以斬獲全場最多23分的布里吉斯（Miles Bridges）表現最佳，替補的澤勒（Cody Zeller）7投7中攻下17分，羅齊爾（Terry Rozier）雖獲16分，但三分球9次出手全部落空。

© 2021 AFP