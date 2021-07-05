沙烏地和阿聯罕見公開杠上 OPEC+產油會議蒙陰影

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（法新社利雅德5日電） 針對一份重要的石油生產協議，沙烏地阿拉伯罕見與盟邦阿拉伯聯合大公國公開起爭執。在石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）今天將再度開會之際，雙方緊張關係升溫。

阿拉伯聯合大公國強烈反對OPEC提議的一份增產協議，導致情勢陷入僵局。這份協議是在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後經濟復蘇仍脆弱時，為了抑制油價攀漲而採取的努力，如今可能因此受挫。

沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）接受彭博電視（Bloomberg Television）訪問時表示：「現在是整個團體和一個國家對立。這令我遺憾，但事實如此。」他暗示阿拉伯聯合大公國在共有23個成員國的OPEC+里被孤立。

阿卜杜拉齊茲親王另在阿拉伯電視台（Al-Arabiya Television）昨天晚間播出的訪問中，呼籲阿聯「多點理性和妥協」。

一年多前疫情爆發、造成原油需求崩垮時，OPEC+曾將產油量大砍；但自5月起已緩步調高產量。

目前OPEC+產量方案是從8月到12月每月增產每日40 萬桶，到了年底將使油市供應量增加每日200萬桶。有人提案將措施延長到明年底，不過相關談判進展並不順利。

拉伯聯合大公國只支持短期增產。昨天並要求若要將協議延長到明年，需有更好的條件。

阿聯能源部長馬茲魯伊（Suhail Mohamed Al-Mazrouei）昨天接受電視訪問時說：「阿聯要求新協議要公平。...要求其他國家對等互惠是我們的主權權利。」

他還告訴天空新聞阿拉伯台（Sky News Arabia）：「要我們接受更多不公平和犧牲並不合理--我們已經很有耐心。」

利雅德和阿布達比的爭執核心點是「底線」產量水準。OPEC+成員國減產或增產，是以這個水準判定。

馬茲魯伊表示，阿聯目前底線產量每日317萬桶太低，若協議延長，應將產量提高到380萬桶。

但沙烏地的阿卜杜拉齊茲親王拒絕接受。他告訴阿拉伯電視台：「我參加OPEC+會議已34年，從沒見過這種要求。」

雙方言論如此坦白，在阿拉伯世界並不尋常。因為這些國家的爭執，通常能在各王國的皇宮內低調處理。

阿卜杜拉齊茲親王拒絕對阿布達比妥協。他說，為了能源市場穩定，有必要將協議延長到明年底。他對彭博電視表示：「我們必須延長。延長能讓許多人處於舒適圈。」

但阿聯立場堅定，導致OPEC+上周談判沒有進展。

若未能達成協議，將刺激油價大漲，導致全球經濟走出疫情的脆弱復蘇受到衝擊。此外也可能造成OPEC+聯盟瓦解，進而引髮油價戰，為全球經濟帶來大災難。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP