沙烏地港口發生爆炸 油輪受損

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（法新社利雅德25日電） 一艘停靠在沙烏地阿拉伯紅海港口舒凱克（Shuqaiq）、由希臘經營的油輪，今天因一場爆炸受損，所幸未傳人員傷亡。沙國領導的一支軍事聯盟把矛頭指向葉門叛軍發動攻擊。

這艘Agrari號油輪掛馬爾他旗，為希臘航運商TMS Tankers所有。

TMS Tankers表示，油輪準備離開舒凱克港時，遭「不明來源攻擊」，但未傳出人員受傷，所有人員皆安全，也沒發生污染問題。

TMS Tankers表示，包括海巡單位等沙烏地當局已登上遇襲油輪，正在進行調查。

根據希臘商業海事部（Merchant Marine Ministry ）的一名官員，這艘油輪上有25名人員，其中7人為希臘人；爆炸發生時，油輪並未載運貨物，目前還不清楚爆炸原因。

但沙烏地阿拉伯領導的軍事聯盟證實，今天有一艘商船在紅海受到輕微損傷。聯盟未說明船隻名稱。

聯盟表示，事件發生當下，有一艘載着爆裂物、由葉門叛軍「青年運動」（Huthi）派出的船隻遭攔截和摧毀；商船則因彈片而受損。

聯盟指出：「青年運動民兵的敵對行為，威脅了航道和全球貿易。」

© 2020 AFP