沙烏地設定雄心目標 2060年達成凈零碳排

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「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）10月31日到11月12日將在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行，希望各國同意設定更具雄心的減排目標以對抗全球暖化。

路透社報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在COP26召開之前，於「沙烏地綠色倡議」（Saudi Green Initiative）會議以錄製影片發言。

他表示：「沙烏地阿拉伯王國計畫以碳循環經濟方案，配合發展計畫，目標在2060年前達成凈零碳排…同時保持沙烏地王國在強化維安與全球原油市場穩定的領先地位。」

他表示，沙烏地綠色倡議的目標是每年減少2億7800萬噸碳排放，是先前設定目標1億3000萬噸的2倍多。

沙國今年3月矢言，要透過各式倡議減少超過全球4%碳排放量，包括在2030年前達到50%電力來自再生能源，並要在這個沙漠國家種植數十億棵樹木。

同為石油輸出國家組織（OPEC）成員的阿拉伯聯合大公國這個月稍早宣布，將在2050年達到凈零碳排。

沙國在打擊氣候變遷方面被批評動作太慢，在「氣候行動追蹤」（Climate Action Tracker）的全球氣候變遷績效報告上吊車尾，被評為行動「嚴重不足」。

© 2021 AFP