沙烏地訴訟案恐讓機密曝光 美罕見考慮司法介入

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（法新社利雅德11日電） 文件顯示，沙烏地阿拉伯實質領袖與前情報單位頭子的2起訴訟案，恐使得美國極敏感的政府機密曝光，華府因此罕見地考慮司法介入。

這2起分別由美國及加拿大法院審理的訴訟，圍繞在沙國國有企業指控賈布里（Saad AlJabri）貪腐。賈布里曾任情報單位首長，長期與美國官員在秘密反恐任務上密切合作。

這是沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）與賈布里長期不和事件的最新糾紛，也使得沙國皇室高潮迭起的對立浮上檯面，不過華府擔心對簿公堂恐暴露與其機密任務相關的敏感資訊。

美國司法部4月罕見地向麻薩諸塞州法院遞狀，指賈布里打算「描述與聲稱國家安全活動有關的資訊」。

書狀指出：「（美國）政府正考慮是否以及如何參與這次行動，包括在有必要及適合情況下，捍衛合適的政府權利。」書狀未再進一步說明。

1個月後司法部又再次遞狀，以國安問題需要「高層『小心』且『綜觀全局』的判斷」為由，要求法院給予更多時間。 書狀指出，美國政府準備向法院秘密「提供進一步資訊」。

法律專家表示，華府可能援引「國家機密特權」（state secrets privilege），拒絕向法院揭露認為有害國安的資訊。

美國中央情報局婉拒對此置評，司法部亦未回覆記者提問。專家表示，司法部只有在罕見情況下，才會介入民事訴訟。

© 2021 AFP