沙烏地重開邊界 結束2周防Covid-19新病毒鎖國期

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（法新社利雅德3日電） 沙烏地阿拉伯政府今天宣布，重新開放邊界和國際航班，結束為期2周的暫停入境措施。這些措施是為了防止2019冠狀病毒疾病（Covid-19）新病毒株擴散。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導，沙烏地阿拉伯內政部宣布，政府下令取消「與冠狀病毒新變種病毒擴散有關的臨時措施」。

沙烏地累計有36萬3000多例Covid-19確診，其中6200多例病歿，在波斯灣地區阿拉伯國家中最多；但沙烏地的患者康複比率也高。

利雅德是在去年12月21日開始暫停國際航班和關閉海陸邊界。另2個採取類似措施的波灣國家阿曼和科威特，近日也都已取消這些措施。

沙烏地內政部今天聲明還補充說，從英國、南非或「冠狀病毒新變種病毒正在擴散的任何國家」入境的旅客，將受到更多措施限制。

從這些國家入境的外國旅客，必須先在另一個國家待滿14天並出示陰性檢測證明，才能入境沙烏地。至於本國籍旅客雖能直接從這些國家入境，但必須先隔離14天和通過病毒檢測，才能夠外出。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP