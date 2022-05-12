沙烏地阿美石油公司擠下蘋果 成全球市值最高公司

（法新社舊金山11日電） 沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）今天超越蘋果（Apple Inc.）成為全球最有價值公司，主因油價攀升推高股價，以及科技股重挫。

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沙烏地阿美是沙烏地阿拉伯的國營原油與天然氣公司，號稱是全球規模最大的石油生產公司，根據收盤價，沙烏地阿美市值達2.42兆美元（約新台幣72.5兆元）。

同時，過去一個月來蘋果股價下挫，正式交易11日結束時，市值為2.37兆美元。

由於消費者需求強勁，蘋果公布今年頭3個月獲利優於預期，但股價仍持續下跌。

蘋果警告，由於中國為了防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施封鎖措施，加上供應鏈瓶頸持續存在，6月季度的營收可能會減少40億到80億美元。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）與分析師進行視訊會議時說：「COVID-19疫情造成的作業中斷與影響整個產業的矽短缺情況導致供應緊縮，衝擊我們滿足消費者對產品需求的能力。」

葉門叛軍今年3月攻擊沙烏地阿美石油公司的設施，導致生產暫時縮減，但沙烏地阿美隨後公布去年凈利勁揚124%。

沙烏地阿美說，隨着全球經濟開始自COVID-19疫情反彈，「相較於2020年的490億美元，2021年沙烏地阿美的凈利成長124%至1100億美元」。

沙烏地阿拉伯是全球最大的原油出口國之一，由於俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，國際對莫斯科祭出制裁、擾亂全球能源市場，沙烏地一直承受增產壓力。

沙烏地阿美石油總裁兼執行長納瑟（Amin Nasser）表示，部分受到「地緣政治因素」影響，公司前景依舊充滿不確定性。

納瑟說：「在增加原油產能、執行天然氣擴增計畫，以及提升原油轉為化學品的產能上，我們持續取得進展。」因此，就2021年而言，他不諱言「經濟條件大幅改善」。

© 2022 AFP