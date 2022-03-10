油價回跌通膨憂慮降 亞股全面反彈日經大漲近4%

（法新社香港10日電） 亞洲股市今天在國際油價回落通膨憂慮降，以及投資人逢低買進帶動下，隨着前一天的歐美股市強力反彈勁揚，其中日股日經指數狂漲近1000點，領漲區域股市。

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俄烏戰爭露出一絲和談希望，對資產市場提供亟需的支撐。莫斯科侵略烏克蘭引發國際制裁，全球金融市場過去2周來陷入劇烈震蕩。

不過，評論員呼籲投資人在充滿不確定性的時期，抱持謹慎的態度。部分專家警告，油價將盤旋高檔一段時間，股市仍有可能進一步挫跌。

前一天的美股道瓊指數大漲2%，標準普爾500指數漲幅也超過2%，以科技股為主的那斯達克指數則暴漲3.6%。

這波股市強彈漲勢要歸功於油價大幅回落，油價回跌讓市場通膨憂慮降。油價飆漲下，投資人憂心原本已居高不下的通膨恐繼續攀升。

兩天前一度創下每桶139美元的倫敦布倫特原油，一度回跌到105.60美元，市場期待其他來源的石油供應大體可取代遭制裁的俄羅斯原油。

阿拉伯聯合大公國昨天表示，將呼籲其他石油輸出國家組織（OPEC）成員國提高產能，美國和產油國委內瑞拉的會談似乎也出現進展。

伊拉克表示，該國可以增產原油，同時，西方強權和伊朗的核協議談判也浮現開花結果跡象。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）高級外交政策幕僚接受媒體訪問時表示，針對莫斯科提出烏克蘭維持中立，以換取安全保證的要求，基輔願意會談。

副幕僚長卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）告訴媒體：「我們當然願意以外交途徑解決。」

亞洲股市今天全面翻漲，日股日經指數大漲3.9%，收在25690.40點。港股恆生指數勁揚1.3%，收在20890.26點。上海綜合股價指數收漲1.2%，來到3296.09點。

至於亞洲其他股市，首爾和台北股市漲逾2%。雪梨、新加坡、馬尼拉和威靈頓股市也上漲超過1%。雅加達和曼谷股市亦上揚。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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